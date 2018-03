Elle s'arrange pour faire violer sa fille par un "ami" rencontré sur internet (photo)

L'histoire est à peine croyable tant elle est sordide: elle est pourtant toujours à l'origine d'une chasse à l'homme en Australie pour retrouver un suspect. En début de semaine, la télévision australienne a diffusé dans son émission A Current Affair (voir ici) le témoignage bouleversant de Peta Butler. Cette jeune femme a vu sa mère condamnée par la justice australienne en janvier 2018, reconnue coupable d'avoir commis un acte inimaginable: elle avait organisée le viol de sa propre fille par l'un de ses amis à qui elle voulait faire plaisir. C'était il y a 12 ans. Peta n'avait que 16 ans.

A l'époque la mère, Therese Butler, propose à sa fille un "week-end entre filles" dans la ville de Toowoomba (est du pays). Sur place, la mère et la fille consomment un repas acheté chez McDonalds avant que Therese ne fasse une propositon étonnante à sa fille: boire les quelques bouteilles d'alcool dans la chambre de leur motel, de la vodka et du bourbon, qu'elle avait achetées. C'est alors, après quelques verres, que la mère met à exécution un plan qu'elle avait préparé: elle fait entrer dans la pièce un certain Peter Thompson, alias "Thommo", un ami avec qui elle échangeait sur un site de rencontre depuis son divorce. Elle avait déjà rencontré une fois l'individu qui aurait désiré pouvoir profiter sexuellement d'une version plus "jeune" de la mère. Un fantasme pervers auquel Therese va accéder.

Après avoir fait rentrer dans la chambre "Thommo", décrit comme un homme de 1m75 "extrêmement obèse" et les yeux exorbités, la mère s'éclipse. La brute épaisse se jette alors sur l'adolescente et la viole alors que la malheureuse est tétanisée par la situation. Pendant ce temps-là, Therese attend patiemment derrière la porte en fumant une cigarette pendant que sa fille subit les outrages de "Thommo". Le violeur ne s'en ira que le lendemain.

Le portrait robot de "Thommo", le violeur de Peta Butler

Il y a deux ans, Peta Butler a décidé de parler du crime après être restée silencieuse pendant des années, avoir abandonné sa scolarité et souffert d'une dépression sévère. Elle a décidé de briser le tabou lorsque celle qui est devenue une jeune femme a appris qu'elle était enceinte. Assistée par la police australienne, Peta appelle alors sa mère au téléphone pour lui parler de ce qu'il s'est passé ce soir-là, à Toowoomba.

Therese Butler va alors reconnaître les faits, ce qui permettra à la justice de se mettre en marche, et fera cet aveu abominable pour essayer de se défendre face aux reproches de sa fille: "C’était un viol, oui, mais tu avais 16 ans. Jamais je ne lui aurais permis de te toucher si tu avais eu moins de 16 ans, pas moyen". Elle essaiera de se défendre en disant qu'elle a recherché dans un premier temps une autre adolescente pour ne pas avoir à livrer sa fille, puis en assurant qu'elle ignorait ce qui se passait dans la chambre. Arrêtée par la police, There Butler a été condamnée en début d'année à quatre ans de prison.

La police recherche toujours "Thommo" et pense que le pervers a sans doute plusieurs victimes à son actif. Malheureusement, deux ans après la révélation des faits et malgré les indications données, l'homme n'a jamais été identifié.