Etats-Unis: il tue une partie de sa famille lors du réveillon du Nouvel An

Un tragique drame familial a eu lieu dimanche 31 au soir à Long Branch, dans le New Jersey aux Etats-Unis. Alors qu'il célébrait le réveillon du Nouvel An avec sa famille, un jeune homme de 16 ans s'est subitement emparé d'un fusil semi-automatique et a abattu froidement ses parents, sa sœur, et une amie.

Son frère et son grand-père ont pu échapper à la tuerie. Selon le procureur Christopher Gramiccioni, qui a donné une conférence de presse à la télévision américaine, "ils avaient quitté la maison" au moment du quadruple meurtre.

Les autorités ont été prévenues à 23h43 par quelqu'un à l'intérieur de la maison. Des policiers se sont précipités sur place et sont tombés sur les quatre corps sans vie. Ils ont pu interpeller dans le calme l'adolescent qui n'a opposé aucune résistance.

Si dans un premier temps les enquêteurs n'expliquaient pas le geste du jeune homme, plusieurs médias américains, dont un site d'informations du New Jersey, avançaient qu'il souffrait de troubles autistiques.

Selon une cousine du suspect, qui a témoigné sur CBS, le suspect avait des "problèmes d'apprentissage" et était "un peu lent", mais il savait parfaitement "faire la différence entre le bien et le mal".

Steven Kologi, le père du tireur, avait 44 ans et son épouse, Linda, 42 ans. La sœur du suspect s'appelait Britanny et avait tout juste 18 ans. L'amie de la famille qui a été tuée s'appelait Mary Schultz et avait 70 ans.

L'adolescent, dont l'identité exacte n'a pas été révélée, sera jugé comme un adulte, comme le prévoit la loi américaine dans ces cas-là. Le procureur a expliqué qu'il devait être inculpé ce mardi 2 pour le quadruple meurtre et possession d'une arme à feu utilisée à des fins illégales.