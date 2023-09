États-Unis : Une ville futuriste dans la campagne californienne ?

DÉPÊCHE — Un groupe de milliardaires américains a racheté à des agriculteurs quelque 20 000 hectares de terres en campagne californienne, pour y faire pousser une ville futuriste. Le projet n'est pas sans rappeler celui de "The Line" en Arabie Saoudite.

Jan Sramek, un ancien trader de Goldman Sachs âgé de 36 ans, commence à vendre son idée en 2017. Il convainc rapidement Michael Moritz, un milliardaire spécialiste du capital-risque. Le New York Times rapporte qu'ils présenteront tous les deux le projet comme un "investissement spectaculaire", réunissant une dizaine d'autres richissimes Américains. Ensemble, ils créent Flannery Associates, et c'est sous cette identité entrepreneuriale qu'ils vont discrètement dévorer les terres californiennes.

En quelques années, ils déboursent 800 millions de dollars pour acquérir 20 000 hectares (deux fois Paris) de terres agricoles du comté de Solano. Et voilà ce qu'ils prévoient d'y construire : "Une nouvelle ville avec des dizaines de milliers de nouveaux logements, une grande ferme d’énergie solaire, des vergers avec plus d’un million de nouveaux arbres, et plus de 10 000 acres de nouveaux parcs et espaces ouverts." Tout ça, à une heure de route de San Francisco et la Silicon Valley.

Cela peut faire rêver, mais tout le monde n'est pas favorable au projet pour autant. Comme le rapporte Numerama, "les représentants politiques de la région se montrent assez hostiles à la proposition, après avoir été tenus écartés du projet pendant longtemps". Quoi qu'il en soit, la législation locale ne leur permet pas encore de construire sur place...