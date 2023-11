Friendzy : Une application pour mineurs qui fait scandale

Une application de "sondages marrants" pour mineurs fait scandale depuis qu'elle a été mise en avant sur TikTok par une influenceuse française, début novembre. Devenue "Friendzy", elle était d'abord "Crush" et s'est fait incendier par les internautes à cause des risques qu'elle pourrait faire courir aux enfants, notamment en termes de pédocriminalité.

Marc Allain a créé l'application "Crush, trouve ton crush secret" en assurant vouloir "lutter contre le harcèlement scolaire en incitant les jeunes d’un même établissement à se faire des compliments via des sondages positifs", comme le rapporte Le Figaro.

Fausse bonne idée ?

Initialement destinée aux jeunes de 10 à 21 ans, l'application demande à l'utilisateur de renseigner son prénom et la première lettre de son nom, son genre, ainsi que son école. Ensuite, chacun peut publier un sondage pour lequel il imagine les questions et les réponses. Par exemple : "Avec lui/elle je rigole tout le temps". Enfin, comme l'explique le site Presse Citron, "si deux personnes se choisissent mutuellement, elles forment un “crush” et peuvent alors s’envoyer des messages privés."

Notons que pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'application, comme avoir accès à l'identité de son "crush", il faut débourser quelque 12 euros par mois.

Localisation, sondages centrés sur les rencontres, abonnements payants... tout cela pour des mineurs. Cela n'a pas empêché l'influence française Ophenya, suivie par près de cinq millions de personnes et surnommée "la Cupidon de TikTok", de mettre l'application en avant lors d'un live commercial. C'est ça qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux.

Alors que le sujet de la pédocriminalité a récemment été mis au-devant de la scène par le film "Sound of Freedom", l'application et l'influenceuse se sont fait incendier par les internautes. Ces derniers ont notamment rappelé le phénomène "Rencontres Ados", une autre application de rencontres pour mineurs qui a été retirée de Google Play et qui a fait l’objet d’une plainte en justice à cause de la présence de pédocriminels parmi les utilisateurs.

Ophenya a supprimé sa vidéo, et Crush changé son identité.

Juste une mauvaise idée ?

"Crush, trouve ton crush secret" est d'abord devenue "Crush, sondages entre amis", passant d'un logo violet à un logo bleu. Puis, le mercredi 8 novembre, Marc Allain en a fait "Friendzy", actuellement disponible sur Google Play et sur l'App Store. Une seule chose a changé : l'âge cible est passé de 10/21 à 13/18, de sorte qu'il n'y ait théoriquement plus de mélange entre mineurs et adultes.

Le hic, c'est que le seul prérequis pour créer un profil, c'est de renseigner un mail fonctionnel. Quand l'application demande notre âge, on peut mentir sans risque et ce n'est pas vérifié. Idem pour le genre, le nom et la localisation.

Si les jeunes qui se servent de l'application pour trouver leur "crush" au sein de leur lycée n'ont aucun intérêt à renseigner de fausses informations (sans quoi ils ne trouveraient personne), on peut très bien imaginer qu'une personne malveillante renseigne n'importe quoi pour grappiller des informations sur ces mêmes jeunes. D'ailleurs, les critiques ne se sont pas calmées : sur Google Play, l'application est notée 2.3/5 et fait face à une pluie de commentaires relatifs aux dangers pour les enfants.

Systématiquement, le compte éditeur de l'application "MRA Tech" répond : "Bonjour, l'appli permet simplement de répondre à des sondages marrants sur ses potes. Il n'y a aucun moyen d'entrer en contact. Je ne vois pas où vous voyez le mal. Merci pour votre message !"