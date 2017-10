Fusillade de Las Vegas: Sonny Melton est mort en servant de bouclier à sa femme, saine et sauve (photo)

Les Etats-Unis et Las Vegas sont encore paralysés par la peine et par la peur après la fusillade la plus meurtrière de l'histoire, perpétrée dans la nuit de dimanche 1 à lundi 2 lors d'un concert par Stephen Craig Paddock, 64 ans. Au moins 59 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie et plus de 500 autres ont été blessées. Près 48 heures après les faits, des dizaines de familles sans nouvelle de leurs proches s'inquiètent de savoir s'ils font partie de ce lourd bilan. Et les premières identités et histoires des victimes fleurissent sur Internet. Celle de Sonny Melton, jeune Américain de 29 ans, infirmier, a particulièrement ému.

Sonny était venu assister à ce festival de country avec son épouse Heather pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. Lorsque les premiers coups de feu ont retenti, et alors que les balles sifflées au-dessus de sa tête, Sonny a poussé sa femme devant lui, s'est positionné en bouclier derrière, et lui a demandé de courir aussi vite qu'elle pouvait… Puis sa vie a été fauchée. Mais sa femme s'en est sortie indemne. Physiquement du moins.

"Il m'a sauvé la vie. Il m'a attrapé et on a commencé à courir. Puis j'ai senti quand il s'est pris une balle dans le dos", a témoigné la jeune femme sur une télévision locale. "Je voudrais que tout le monde sache à quel point Sonny était une personne aimante, l'homme le plus aimant que je connaisse même. Mais pour l'instant, j'arrive à peine à respirer".

Sonny et Heather vivaient à Big Sandy, dans le Tennessee. Lui était infirmier dans un service des urgences. Elle est chirurgienne dans le même hôpital. Parfois, il l'assistait dans ses opérations. Désormais, Heather va devoir continuer à sauver des vies, sachant que la dernière que son mari a pu préserver, c'était la sienne.