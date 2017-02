Gare du Nord: un maître-chien agresse un SDF, la RATP ouvre une enquête (VIDEO)

Les images sont furtives mais choquantes: un chien se jette vers le visage d’une personne emmitouflée dans un duvet, visiblement un sans-abri, sur le quai du métro de la gare du Nord à Paris. Le même chien qui est tenu en laisse par un maître-chien de la RATP, accompagnés de deux autres contrôleurs de la régie des transports parisiens, qui ne réagissent en aucun cas et restent les mains dans les poches.

La scène a été filmée par une étudiante de 22 ans qui se trouvait sur le quai opposé et diffusée le lundi 6 sur les réseaux sociaux et a suscité de nombreuses réactions. "Tout le monde était choqué, mais que personne n'osait réagir", a témoigné la jeune femme à LCI. Et d'ajouter: "le sans-abri s’est finalement réveillé et s’est assis sur les sièges rouges qu'on voit derrière lui. Il (le maître-chien) a encore fait sauter son chien en direction du SDF. Je me suis dit que c’était vraiment de la persécution".

"Nous avons pris connaissance de la vidéo. Une enquête interne est en cours afin d’établir le déroulé des faits avec précision", a expliqué au Parisien la RATP qui s’est dit "sensible à la situation des SDF et a créé une équipe d’accueil dédiée, le Recueil social".

Dans un communiqué, la RATP rappelle la création en 1994 d'une "équipe dédiée, le Recueil Social, pour prendre en charge les SDF séjournant sur nos réseaux". Et de préciser: "Ces agents ont pour mission d’entrer en contact avec les personnes les plus démunies présentes sur notre réseau pour leur proposer un accompagnement vers des structures adaptées".

