Google risque une amende de 2,4 milliards d'euros infligée par l'UE

C'est un contentieux vieux de 15 ans, duquel l'entreprise américaine n'arrive pas à se dépêtrer. Jeudi 11 janvier, l'avocate générale de la Cour de Justice de l'UE (CJUE) a proposé de "confirmer l'amende de 2,4 milliards d'euros" contre Google, pour pratiques anti-concurrentielles.

Comme le rapporte l'AFP, Google est accusé d'avoir favorisé son comparateur de prix Google Shopping en rendant ses concurrents pratiquement invisibles pour les consommateurs. Même s'il a depuis été contraint de modifier l'affichage de ses résultats de recherches pour se conformer aux exigences européennes, Juliane Kokott souhaite "confirmer l'amende de 2,4 milliards d'euros". "Ainsi que la Commission l'a constaté et que le Tribunal l'a confirmé, Google a utilisé sa position dominante" dans les moteurs de recherche "pour favoriser son propre comparateur de produits", a-t-elle estimé.

Ces avis, non contraignants, sont généralement suivis par les juges, mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant que la Cour se prononce. "Nous examinerons l'avis de l'avocat général et attendrons la décision finale de la Cour (...) et nous continuerons à travailler de manière constructive avec la Commission européenne", a déclaré un porte-parole de Google.

L'entreprise avait déjà perdu la première manche de ce feuilleton judiciaire en novembre 2021. Le Tribunal de l'UE, saisi par le groupe de Mountain View, avait alors confirmé l'amende en première instance. De son côté, Google a formé un pourvoi en janvier 2022, réclamant à la fois l'annulation de la sanction et de cet arrêt du tribunal.