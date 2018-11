Harcèlement scolaire: un jeune réfugié syrien martyrisé à l'école (vidéo choc)

Les images choquantes d'un jeune réfugié syrien, victime de harcèlement scolaire et d'une agression à caractère raciste, font le tour des réseaux sociaux depuis mardi 27.

Sur la vidéo, partagée des milliers de fois sur Twitter, on aperçoit un adolescent de 16 ans, réfugié syrien dans ce lycée britannique de Huddersfield, se faire martyriser par un élève beaucoup plus grand que lui sur le terrain de sport attenant à l'établissement scolaire.

Le jeune homme harcelé, qui ne peut se défendre car son bras est cassé (il porte un plâtre au bras gauche), se retrouve projeté violemment au sol.

L'agresseur le saisit par le cou et commence à l'étrangler puis lui maintient fermement la tête en lui versant une bouteille d'eau dessus. "Je vais te noyer", lui crie-t-il avant de finalement relâcher sa prise.

Les faits remontent à fin octobre dernier. Ils se sont déroulés devant une assemblée d'adolescents qui ont préféré se moquer de la victime et rire avec son bourreau plutôt que d'aller alerter un enseignant.

Mais la famille de Jamal, l'adolescent violenté, a porté plainte et une enquête a été ouverte par la police britannique pour "agression aggravée à caractère raciste".

I'm trying to resist naming the bully in this film — his name is all over Twitter anyway.

More important, is it possible to do anything for the victim? A Syrian refugee who already had a broken wrist, apparently from a similar attack.

Heartbreaking. pic.twitter.com/iej9Vb5grd

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) 27 novembre 2018