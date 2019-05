Hérault: elle va voter en voiture, fait un malaise et percute la mairie

Drame à l'entrée du bureau de vote. Ce dimanche matin, un couple de personnes âgées de l'Hérault a été transportés à l'hôpital de Montpellier en urgence absolue après avoir percuté de plein fouet la mairie de Pézénas.

Les faits se sont déroulés à 9h. Le couple de septuagénaires était en voiture et sa rendait à la mairie de la commune pour voter dans le cadre des élections européennes.

Arrivé au but, la conductrice a fait un malaise au volant et le véhicule a continué sa course jusque contre le mur de la mairie.

La voiture s'est alors retournée sur le côté comme en attestent les photos prises sur place.

Pézenas : elle fait un malaise au volant et fonce contre le mur de la mairie, deux blessés graves https://t.co/luV0BTatiI pic.twitter.com/e0GdVTQbSg — Midi Libre (@Midilibre) 26 mai 2019

Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux et les deux victimes ont été héliportées en urgence absolue vers l'hôpital Lapeyronie de Montpellier. L'homme, à la place passager dans la voiture, souffrait lui aussi d'une maladie cardiaque selon le Midi Libre.