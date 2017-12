Il braque une escort-girl après une prestation jugée décevante

Sa prestation n'était pas à la hauteur de ses espérances. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé vendredi 22 à son domicile de Vénissieux (Rhône), après avoir menacé et braqué une escort-girl, selon une information rapportée par Le Progrès. Les faits se sont déroulés jeudi 21 au soir dans le IIIe arrondissement de Lyon.

Après avoir pris rendez-vous avec sur un site Internet, le mineur s'est rendu sur place et s'est acquitté du montant prévu. Seulement voilà: le jeune homme s'est dit déçu de la prestation de la prostituée et a exigé un remboursement, en vain. En colère, il a alors sorti son arme de poing (factice) et a menacé la jeune femme ainsi qu'une autre demoiselle qui se trouvait dans l'appartement. Il a ensuite récupéré l'argent qu'il avait dépensé mais a également dérobé la recette totale des deux femmes, soit plusieurs centaines d'euros.

Une enquête a rapidement été ouverte et a permis d'interpeller le client dès le lendemain à son domicile. Sur place, une partie de l'argent a été retrouvée ainsi que l'arme factice dont il s'était servi pour menacer les deux jeunes femmes. Il a été présenté samedi au parquet.

Ce n'est pas la première fois que des prostituées sont menacées, posant ainsi la question de leur sécurité. Mais les clients ne sont pas non plus à l'abri, comme l'a révélé récemment le Herald Net, un site d'information local. Le 8 novembre dernier, une jeune escort-girl de 21 ans a comparu devant un tribunal de l'Etat de Washington (Etats-Unis) où elle a avoué avoir tiré deux balles dans la tête de l'un de ses clients parce qu'il n'était "pas bon au lit".

L'homme s'en est miraculeusement sorti. Il a toutefois perdu l'usage de la parole et communique actuellement avec des gestes.