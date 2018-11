Ils gagnent au loto et paient la caution de leur fils, un pédophile récidiviste

Il y a ceux qui réalisent leurs rêves les plus fous, ou qui s'assurent une rente dorée qui leur permettra de ne plus travailler. Mais ce que compte faire le couple Ames du pactole de 15,25 millions de dollars (13,3 millions d'euros) gagné au loto risque de déclencher la colère plutôt que l'envie. Ce couple résidant dans le Texas a l'intention de se servir d'une partie de la somme pour régler la caution du fils de l'épouse, emprisonné en attente de son procès dans une affaire de pédophilie particulièrement sordide, comme le rapporte la presse américaine.

Jason Wayne Carlile est en effet en détention dans une prison du comté de Wichita en attente de son procès normalement prévu en décembre. L'homme est accusé d'une agression sexuelle sur un enfant de moins de 14 ans, des faits qui auraient été commis en 2006. Or, Jason Wayne Carlile n'avait pas les moyens de s'acquitter de la caution de 100.000 dollars exigée pour le laisser libre sous contrôle judiciaire en attente de son procès et attendait donc derrière les barreaux sa comparution.

Mais c'était sans compter la chance de sa mère JoAnn James, 70 ans, et de son mari Floyd Ames, 76 ans, qui, du jour au lendemain deviennent millionnaires en validant un ticket de loto.

Selon les informations relayées par les journaux texans, la mère du suspect n'avait versé dans un premier temps que 10.000 dollars puisés dans ses économies, n'ayant pas encore récupéré l'ensemble de la cagnotte –qui s'élèvera à 10 millions de dollars en réalité, les gains de jeux étant taxés aux Etats-Unis– puisque le couple doit se déplacer à Austin, la capitale de l'Etat, à environ 40 kilomètres de son domicile.

La presse américaine relaie cependant la polémique autour de cette affaire, d'une part parce que Jason Wayne Carlile a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de pédophilie, une première fois en 1994 et une deuxième en 2007, une affaire où il avait "acheté" une adolescente de 15 ans et était parti au Mexique avant d'être arrêté. Un profil dangereux qui va lui imposer, d'ici le procès, de porter en permanence un bracelet électronique et d'être assigné à résidence chez sa mère et son beau-père. Dernier détail embarrassant de cette affaire: Jason Wayne Carlile reste considéré aux yeux de la loi comme un justiciable aux revenus modestes et malgré la fortune soudaine de ses parents pourraient bénéficier d'un avocat commis d'office.