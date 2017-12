Intempéries: un octogénaire retrouvé mort à son domicile inondé

Les intempéries auraient fait leur première victime. Agé de 82 ans, un homme a été retrouvé mort lundi 11 au soir par ses voisins à son domicile à Morlaix (Finistère). Son habitation, qui jouxte la rivière Jarlot, a complètement été inondée sous l'effet des fortes pluies survenues suite à la tempête Ana. D'après les premiers éléments recueillis sur place, il y avait près de 30 centimètres d'eau dans le domicile de l'octogénaire.

Pour le moment, les circonstances exactes de ce décès ne sont pas encore établies et les enquêteurs ne peuvent donc pas affirmer, à ce stade, qu'il s'agit d'une noyade. A noter que la matin-même, la ville de Morlaix avait déclenché l'alerte inondation (jaune crue) car le niveau des deux rivières (Queffleut et Jarlot) avait fortement monté en raison des fortes précipitations.

Dans un message d'alerte, elle avait incité la population à la vigilance en lui rappelant qu'il était essentiel de prendre les dispositions nécessaires (surélever ses biens par exemple) et qu'il fallait surtout éviter de se garer à proximité des rivières. Afin de prévenir les personnes concernées par le risque de crue, la commune a mis en place, depuis 2008, un système d’alerte 24h/24 et 7j/7 qui prévient par mail, sms, message vocal et fax du risque d’inondation.

Le passage de la tempête Ana a eu de nombreuses répercussions sur le territoire. Au total, 36.000 foyers seraient toujours privés d'électricité au niveau national ce mardi 12 selon un bilan communiqué par Enedis (le gestionnaire du réseau) tandis que trois départements sont toujours maintenus en vigilance orange jusqu'au début d'après-midi: les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes en raison des risques d'avalanches.