Kim Philby alias @AgainstRaoult a infiltré la harcelosphère. Un voyage au bout d’un enfer en “modèles réduits”

Nous avons rencontré Kim Philby, créateur du compte @AgainstRaoult sur Twitter qui a conduit une mission d’infiltration au cœur de la harcelosphère. Il nous détaille sa méthode. L’histoire vaut le détour.

Si je révélais ce qui s'est dit dans certains groupes de harceleur... ce serait ... terrible https://t.co/CeHax8K26Z — AgainstRaoult (@AgainstRaoult) November 12, 2023

Cela faisait un moment que Philby pensait infiltrer le réseau des FakeMed. Ce groupe passe la majeure partie de son temps sur Twitter à insulter, dénigrer, harceler, diffamer Didier Raoult, l’équipe de l’IHU-Méditerranée et Christian Perronne. Il était difficile pour Philby de comprendre la haine que ces FakeMed avaient à l’encontre d’une partie de l’élite scientifique française.

Comment s’est organisée cette infiltration ?

Philby nous indique qu'il fallait d’abord choisir une cible. Pas n’importe laquelle. Elle devait être importante, un twitto connu de la harcelosphère, suffisamment prétentieux et sûr de lui pour agir de manière impulsive et accorder rapidement sa confiance. Les bons profils ne manquaient pas.

Damien Barraud semblait être tout désigné, car il est coutumier des insultes en ligne. Cependant, il est de nature méfiante.

Samuel Mondy alias “Debunk Moutarde”, ingénieur ? Trop insignifiant, instable, et peu actif sur X (anciennement Twitter).

Dévolu a donc été jeté sur SonicUrticant (NDLR : cible initiale de l’enquête de France-Soir, qui se compare au hérisson du jeu vidéo Sonic), un professeur de mathématiques qui s’affiche sur le réseau, de son vrai nom Guillaume Limousin. "C’était vraiment la cible idéale " déclare Philby ajoutant, "un personnage immature, imbu de sa personne et instable (il exercerait à temps partiel). A l’écouter, il connaîtrait ministres, sénateurs, députés, et aurait fait modifier une loi ! Twittant sans relâche, ayant un avis sur tout et surtout un avis !

Quel type de compte utiliser ? Et sous quel pseudo ?

Philby décide de créer @AgainstRaoult, un compte résolument anti-Raoult dont le pseudo est clair comme de l’eau de roche. Il l’affuble d’un avatar de Didier Raoult façon South Park.

Et voilà qu’@AgainstRaoult commence à twitter en insultant Didier Raoult et en l’accusant de tous les maux, d’être, par exemple, responsable d’une agression subie par @AgainstRaoult. Cela dure trois ou quatre jours. Puis un message personnel est adressé au dénommé Sonic pour prendre contact. Bien sûr, en se plaignant et en disant vouloir faire tout ce qui est possible pour nuire au patron de l’IHU-Méditerranée. Guillaume Limousin se montre méfiant, car il y a déjà eu des infiltrations dans les groupes FakeMed. Il aiguille @AgainstRaoult vers M. Detlefsen, un réparateur de téléphones et un twitto anti-Raoult très actif sur les réseaux. Philby a fait tomber une première barrière.

Detlefsen lui envoie un résumé des actions de SonicUrticant. Cependant, il n’oublie pas de lui demander de l’argent pour une de ses cagnottes destinées à nuire à l’IHU. Pour inspirer confiance à Sonic, @AgainstRaoult se montre très critique à l’égard du traitement à l'hydroxychloroquine.

Au bout de quelques jours, SonicUrticant commence à s’ouvrir et à vouloir faire des révélations. Il faut dès lors impérativement montrer patte blanche, car arrive l’étape la plus difficile : accepter de dévoiler une identité.

Voilà Kim Philby infiltré dans la bande des harceleurs. Sonic envoie alors plusieurs documents à une boite Gmail créée pour l’occasion. Un de ces documents est un mode opératoire pour détruire le Professeur Chabrière professionnellement et personnellement. D’ailleurs, ce dernier concentre une haine similaire à celle montrée envers Didier Raoult. Il faut dire que son CV est des plus impressionnants. De plus, son sens de la répartie a énormément affecté (vexé ?) les protagonistes de la harcelosphère.

Le tutorial reçu était un recueil de tweets et une liste d’adresses postales ou de mails à envoyer. Il ne recommandait pas quels tweets prendre pour que le choix d’@AgainstRaoult soit "naturel".

Faire la peau à Raoult

Philby a même dû simuler l'envoi d'un e-mail ou il accuse le professeur Perronne de nombreux maux. Traitement identique pour le professeur Chabrière.

Pendant ce temps, Debunk Moutarde était chargé d’éplucher les publications du professeur Chabrière afin d’y débusquer des plagiats. Si ceci n’est pas du harcèlement organisé, qu’est-ce ?

Sonic, de son côté, se vantait et annonçait des révélations toutes les semaines qui au final n’étaient que du vent. Il a confié à Philby avoir de l'admiration pour le Dr Nathan Peiffer-Smadja qui, selon lui, a beaucoup “œuvré”. Faisait-il allusion à ses messages d’insultes à Didier Raoult et Christian Perronne ? Sonic a même confié à Philby un jour vouloir “faire la peau” à Raoult.

Finalement, cette histoire serait comique et dérisoire s’il n’y allait pas de la santé de gens, sinon de leurs vies.

Pour couronner le tout, Philby avait comme projet de faire croire à SonicUrticant qu’il allait le mettre en contact avec un agent des services pour évoquer de pseudo révélations sur Didier Raoult en Afrique et ailleurs… Au bout de quelques mois, devant tant de haine et de malveillance, Kim Philby a décidé d’arrêter et de s’éloigner de cette “secte”. Tout l’inverse de ce que font les harceleurs, ce qui est finalement leur raison d’être... De plus, de par les documents reçus, les renseignements voulus avaient été obtenus.

Tout ceci a contribué aux enquêtes sur la harcelosphère publiées par France-Soir, et à la constitution d'éléments de preuve.