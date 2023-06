Laïcité à l'école: des écoliers niçois font des prières musulmanes dans la cour

DÉPÊCHE — À Nice, des écoliers de CM1 et CM2 sont allés prier dans la cour de récréation. De confession musulmane, ils voulaient faire respecter une minute de silence pour le prophète Mahomet. Jeudi 15 juin, ces agissements sont remontés jusqu'au gouvernement par l'intermédiaire de Christian Estrosi. Le lendemain, Pap Ndiaye annonce mobiliser "les équipes Valeurs de la République".

L'Académie de Nice a d'abord relaté les événements au maire de la ville, Christian Estrosi. C'est lui qui a ensuite interpellé la Première ministre, Élisabeth Borne, dans un courrier publié sur Twitter. Il déplore "plusieurs faits extrêmement graves qui se sont produits dans différents établissements de la ville". Et de poursuivre : "Face à ces tentatives d’intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la république que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue. Nous ne devons rien laisser passer." Il souhaite la mise en place d'un "plan d'action pour mettre un terme à cette dérive", demandant au gouvernement de renforcer "le partenariat entre l'État et les collectivités".

Si Élisabeth Borne n'a pas répondu sur Twitter, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye l'a fait. Il condamne les faits et indique "mobiliser les équipes Valeurs de la République" :

Les faits qui se sont passés dans 3 écoles primaires de Nice sont intolérables. Je mobilise immédiatement les équipes valeurs de la République.

En lien avec @cestrosi, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la laïcité dans nos écoles. https://t.co/RTUUpKMR5P — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) June 16, 2023

Encore peu connues du grand public, ces équipes ont été instaurées après les attentats de 2015 et sont un des quatre piliers du "carré régalien" de chaque rectorat, aux côtés de la lutte contre la violence, le harcèlement et la radicalisation. Chargées d'aider les établissements à faire respecter les valeurs de la République, dont fait partie la laïcité, ces équipes comptaient fin 2022 près de six cents personnels de l’éducation nationale, dont cent pour les écoles primaires. Elles ne cessent de s'agrandir.