Le baby-sitter tueur d'enfants relâché: "il n'est plus un risque"

Le monstre du Worcester va bientôt retrouver la liberté. La justice britannique compte en effet libérer David McGreavy, emprisonné depuis 1973 et le triple meurtre d'enfants en bas âge, car il n'est plus considéré comme une personne "à risque".

Celui qui a aujourd'hui 67 ans a battu à mort un bébé de neuf mois avant d'étrangler son grand frère de quatre ans et d'égorger leur sœur, seulement âgée de deux ans. Il a expliqué qu'il les avait tués car l'un d'entre eux n'arrêtait pas de pleurer.

Il a reconnu les faits et a écopé, à l'époque, de la prison à perpétuité.

Mais ce n'est pas tout. Leur baby-sitter depuis deux ans, car les petits le connaissaient bien, avait aussi mutilé leurs corps avec une pioche avant de finalement les empaler à la balustrade du jardin d'un voisin.

"On m'a dit qu'il ne serait plus jamais libre", a indiqué la mère des trois petits, Elsie Urry, scandalisée par la nouvelle et qui n'a pas hésité à qualifier le meurtrier de ses enfants d'"animal". Mais la commission des libérations conditionnelles a jugé qu'il n'était plus un danger.

"Il a mis mes bébés sur des pics, pour l'amour de dieu! Il les a mutilés et ils ont agonisé", a-t-elle martelé dans les médias anglo-saxons.

Selon la justice britannique, le meurtrier a "considérablement" changé depuis son entrée en prison. "Il a développé de la maîtrise de soi tout comme une compréhension considérable des problèmes qu'il a eus et qu'il a causés".

Après 45 ans en prison, et une majorité du temps dans des "conditions protégées", David McGreavy est capable de "se maîtriser dans des situations stressantes", d'après les psychologues. Il retrouvera donc bientôt la liberté, au désespoir de la mère de Paul, Dawn et Samantha.