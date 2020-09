Le bébé n’est pas masqué, l’avion ne décolle pas

Un vol de la compagnie WestJet reliant Calgary à Toronto, au Canada, a été annulé le 8 septembre. La raison : un bébé de 19 mois ne portait pas le masque !

Sa maman a pourtant bien essayé de lui mettre un masque de protection contre le coronavirus sur le visage, mais le nourrisson s’est mis à hurler, complètement paniqué. C’était la première fois que le bébé devait être ainsi équipé. L'histoire est racontée par le média canadien Global News...

Lorsque la famille Choudry embarque dans l’avion pour rentrer chez elle après un week-end à Calgary, un membre de l’équipage s’approche des parents et leur dit que leurs enfants, deux fillettes de 3 ans et 19 mois, doivent porter un masque dans l'avion.

Les parents s'exécutent et si l’affaire ne pose pas de problème particulier pour l’aînée, il n’en va donc pas de même avec le bébé. Les choses dégénèrent quand une hôtesse de l’air, raconte le papa, menace d’appeler la police pour faire arrêter la famille et l'expulser de force de l'avion. Police qui se rendra effectivement sur les lieux, sans toutefois intervenir.

Colère et embarras

Au final, l’avion ne décolle pas et le vol est annulé, au grand dam évidemment de tous les passagers. Et ce quand bien même, les autorités sanitaires canadiennes n’obligent pas les enfants de moins de deux ans au port du masque, y compris dans les transports.

Evidemment, la famille se retrouve dans l’embarras, à la fois en colère et désolée pour les autres passagers, comme le raconte le papa sur son compte Twitter

"Ma famille a enduré le traitement le plus horrible et le plus déshumanisant à bord de l'avion WestJet"