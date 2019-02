Le corps repêché dans la Manche est bien celui d'Emiliano Sala

L'annonce, tombée comme un couperet, déchire le cœur de tous les supporters nantais. Le corps repêché mercredi dans la Manche au nord de Guernesey était bien celui de l'attaquant argentin Emiliano Sala, a fait savoir la police britannique. Dans son communiqué, elle précise que les familles du joueur et de son pilote ont été informées et qu'elles bénéficient d'un soutien psychologique. "Nos pensées vont à elles dans ce moment difficile", précise le texte.

La dépouille mortelle du joueur de football doit être désormais remise à sa famille qui souhaite organiser des obsèques le plus vite possible. Depuis l'annonce, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de l'attaquant.

Le corps du pilote de l'appareil qui s'est abîmé en mer n'a pour l'instant pas été localisé.

Emiliano Sala, 28 ans, et David Ibbotson, son pilote de 59 ans, voyageaient à bord d'un monomoteur Piper Malibu qui a disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey.

Cinq jours plus tard, la famille d'Emiliano Sala, arrivée d'Argentine, s'était indignée de l'arrêt des recherches par des autorités qui jugeaient "infimes" les chances de retrouver les disparus vivants. Grâce aux fonds récoltés via une cagnotte en ligne, elle avait pu les relancer en recourant à une société privée.

Les circonstances de la disparition d'Emiliano Sala, alors même qu'il rejoignait son nouveau club deux jours après son transfert, avait provoqué une grande vague d'émotion et d'hommages, que ce soit à Nantes, le club où il évoluait depuis la saison 2015/2016, ou à Cardiff, le club dont les joueurs et les supporters l'attendaient de pied ferme pour relancer une saison mal engagée.

Lors de la réception de Saint-Etienne le 30 janvier, c'est dans un stade de la Beaujoire en deuil que le club et les supporters du FC Nantes ont rendu un vibrant hommage à leur ancien attaquant loué pour sa simplicité, sa gentillesse en dehors du terrain et pour son abnégation et sa combativité sur le pré.

A la 9e minute du match (comme le numéro que Emiliano Sala portait sur son maillot) l’arbitre a ensuite interrompu le jeu pour permettre aux supporters et aux acteurs de la rencontre de rendre un vibrant hommage à l'Argentin, en applaudissant pendant de longues secondes, provoquant les larmes du coach nantais Vahid Halilhodzic, profondément marqué par ce drame qui a bouleversé tout un club et une ville.