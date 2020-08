Le sanglier qui fait courir le nudiste

L’image a fait le tour de la planète web : un homme nu poursuivant deux marcassins et un sanglier portant visiblement un sac dans sa gueule.

Le sanglier, qui est en fait une laie, n’avait pas embarqué n’importe quel sac, mais celui d’un nudiste contenant un ordinateur. Elle s’était auparavant invitée sur les berges du lac Teufelssee, à côté de Berlin, en Allemagne.

La foule d’Allemands présente ce jour-là n’a nullement impressionné la laie, qui a commencé par se délecter d’une part de pizza récupérée dans le sac d’un baigneur.

Nu comme un vers

Mais lorsqu’elle a jeté son dévolu sur le sac jaune contenant l’ordinateur, son propriétaire ne l’a pas entendu de cette oreille. Et même s’il faisait partie des nudistes des bords du lac, l’homme s’est levé illico, nu comme un vers, pour poursuivre l’animal et récupérer son bien, sous les applaudissements, tandis que les animaux filaient vers la forêt.

Présente sur les lieux, une coach allemande, Adele Landauer a immortalisé la scène avant de la partager sur les réseaux sociaux.

Et figurez-vous que la mésaventure du nudiste allemand a une suite ! L’auteure de la photo est revenue au même endroit quelques jours plus tard et a retrouvé la même laie. Avec deux de ses petits, la femelle évoluait tranquillement au milieu de la foule. Un peu fouineuse tout de même avec les affaires des humains comme en témoigne la vidéo postée par Adele Landauer