L'énorme buzz du Jeff Tuche en gilet jaune (vidéos)

La vidéo de ses prestations ont déjà dépassé plus d'un million de vues chacune sur les réseaux sociaux. Un homme grimé en Jeff Tuche, le personnage interprété par Jean-Paul Rouve de la trilogie comique Les Tuche, s'est fait remarquer il y a peu au milieu des gilets jaunes de Douai (Nord).

Dans un première vidéo tournée samedi 24 dans la ville du nord de la France, on peut voir l'individu, originaire de Dechy, coiffé d'une perruque rousse du plus bel effet haranguer la foule, mégaphone à la main, avec des punchlines dignes de Jeff Tuche en personne.

"Moi au début, je travaillais moins pour gagner plus", "Si t’as la pomme de terre, t’as la patate" ou encore "Votez Jeff Tuche et tout ira bien", a ainsi lancé le Nordiste sous les rires et les applaudissements des autres manifestants. La vidéo de ce discours pour le moins amusant a été partagé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux au point d'être vue plus d'un million de fois.

Samedi 1er décembre, le faux Jeff Tuche a récidivé dans une autre vidéo qui a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux. Un manifestant lui demande s'il n'a pas un message à faire passer au président de la République. "Ben si. Macron faut arrêter de te sauver, parce que là moi je suis sur le terrain. Je ne suis pas là pour rigoler. Moi je suis là avec les gilets, je suis sorti dans la rue", répond l'homme déguisé en Jeff Tuche.

Et d'ajouter sous forme de conseil: "J’suis pas là pour rigoler! Il faut que tu saches! Va dehors, vois les gilets!". "C’est moi le président le prochain coup. Faut voter", conclut le gilet jaune.