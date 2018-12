Les images de l'interpellation de dizaines de lycéens à Mantes-la-Jolie (vidéos)

Les images font froid dans le dos. Des dizaines de lycéens ont été arrêtés à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines en marge d'une manifestation violente jeudi 6. Deux voitures ont été incendiées lors d'émeutes à proximité du lycée Saint-Exupéry et près de 150 ont été arrêtées par la police.

Mais ce n'est pas le fait que la police arrête des jeunes violents qui a créé l'indignation mais bien la manière dont certaines interpellations se sont déroulées.

Plusieurs vidéos, largement partagées depuis jeudi sur les réseaux sociaux, montrent en effet des dizaines de jeunes en rang, agenouillés et les mains sur la tête.

"Voilà une classe qui se tient sage", peut-on entendre dans l'une des vidéos, dont la provenance est inconnue. L'homme qui filme, et qui parle, déambule au milieu de jeunes visiblement mineurs sommés de relever la tête pour regarder droit devant et encerclés par des policiers.

"A 12h20, 122 (individus) étaient interpellés et placés en garde à vue pour participation à un groupement en vue de la préparation à des violences volontaires ou des destructions ou dégradations. 37, la plupart encagoulés, étaient trouvés porteurs de bâtons, battes de base-ball et conteneurs de gaz lacrymogène. (…) L’interpellation d’un nombre aussi important d’individus a nécessité de prendre des mesures de sécurité complémentaires", s'est justifié le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

