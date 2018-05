Lille: une poissonnerie vandalisée par des militants vegans (photo)

Après la boucherie, c'est au tour de la poissonnerie. Un nouveau commerce a été vandalisé dans le centre-ville de Lille dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mai. Il s'agit de la poissonnerie "Au Petit mousse", située près des halles de Wazemmes.

Comme dans le cas de la boucherie L’Esquermoise, prise pour cible dans la nuit de lundi 14 à ce mardi 15, ce sont des militants vegans qui sont visés. La vitrine de la poissonnerie a été dégradée et siglé par un "non au spécisme". "C'est le même mode opératoire, les mêmes tags", a constaté Laurent Rigaud, vice-président de la chambre de métiers et de l’artisanat, auprès de France 3 Nord.

Le spécisme est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, notamment entre l’être humain et les animaux.

"C’est mon vendeur, qui arrive à 6 h 30, qui m’a appelée pour me prévenir. On s’en doutait que ça allait arriver, on en avait parlé entre commerçants", a expliqué le gérant de l'établissement. Et d'ajouter: "Je vous l’avais dit que ce n’était pas terminé. Tant qu’on ne marque pas un grand coup en allant les chercher, ils continueront. Ils ont encore eu ce qu’ils voulaient: l’assurance va appliquer une surprime ou ne voudra plus assurer. C’est l’artisan indépendant qui est visé et va être en difficulté".

La maire de Lilie Martine Aubry a annoncé que la municipalité allait se porter partie civile auprès du commerçant. Elle s'est d’ailleurs rendue sur les lieux pour constater les dégâts. "C’est inqualifiable, on doit se dépêcher de les arrêter pour que cela cesse", a-t-elle fait savoir. Le Président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, est attendu sur place dans la journée.