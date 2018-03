Lyon: un enterrement tourne à la bagarre

Une bagarre a éclaté samedi 10 lors d'une cérémonie d'inhumation au cimetière de l'avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement de Lyon. il n'y a finalement eu aucun blessé.

Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées ce jour là selon Le Progrès. Une figure importante de la communauté angolaise de Lyon était alors enterrée.

Une violente dispute a éclaté au sein d'un groupe de femmes, toutes proches du défunt et visiblement membres de sa famille. La querelle a rapidement dégénéré en bagarre et une quinzaine de personnes se sont alors battues.

Par peur qu'une bagarre générale n'éclate, le gardien du cimetière a fait appel à la police et la compagnie départementale d'intervention (CDI) et la brigade anti-criminalité (BAC) ont été dépêchées sur place. Il a expliqué avoir été témoin d'une agitation naissante: "des cris, des pleurs et des bras qui gesticulent de partout". Cependant il a assuré ne pas avoir vu de coups.

Quelques dégâts ont été occasionnés bien qu'ils ne soient pas important. Malgré tout un inventaire doit encore être réalisé au cimetière de la Guillotière. Des pots de fleurs ont été renversés, des stèles ont été descellées et une plaque commémorative a été brisée.

La foule, qui s'était alors déplacée à l'entrée du cimetière, s'est cependant vite séparée après l'arrivée des forces de l'ordre. L'avenue Berthelot a d'ailleurs été coupée tout comme la voie de tramway qui y passe durant une trentaine de minute, le temps que tous les participants à l'enterrement se soient dispersés.