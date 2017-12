Martigues: une explosion est survenue dans une centrale thermique EDF (photo)

Les habitants de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, et de ses environs ont eu une belle frayeur lundi 11 au soir. Une détonation a été entendue puis rapidement une torche rouge a éclairé le ciel, et était visible sur une quinzaine de kilomètres.

D'où venait cette fameuse détonation? De la centrale thermique EDF de Ponteau, selon une information du journal La Provence.

Pour une raison inconnue, un compresseur servant à générer de l'électricité a explosé, provoquant une coupure de courant sur le complexe pétrochimique de Lavera et autour de l'étang de Berre. Mais en centre-ville, quelques habitations ont été privées (très peu de temps) d'électricité.

Sur les réseaux sociaux, des riverains de villages voisins, qui apercevaient aussi ce nuage lumineux rouge, ont fait le rapprochement avec des baisses de tension dans leurs maisons, et se sont quelque peu inquiétés.

Mais l'incident n'a fait aucun blessé et serait selon EDF sans gravité. Même les dégâts matériels seraient a priori limités. Toutefois, EDF a travaillé toute la nuit pour comprendre pourquoi ce compresseur a explosé et aussi permettre à la situation de revenir à la normale rapidement.

Et si un torchage (qui selon la définition du Larousse est une opération consistant à brûler à la torche un gaz combustible excédentaire associé au pétrole, et qui se dégage dans l'atmosphère) a pu être observé, c'est parce que toute la plateforme industrielle de Lavera s'est mise en sécurité à cause de la coupure de courant, aussi brève fût elle.