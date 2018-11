Alexia Daval: un document pointe les mensonges de son mari Jonathann

Un peu plus d'un an après le meurtre d'Alexia Daval et alors qu'une confrontation entre le principal suspect -son mari Jonathann- et la famille de la victime doit prochainement avoir lieu, un nouvel élément semble venir un peu plus accabler celui qui, après avoir reconnu une partie des faits, dénonce aujourd'hui un complot familial.

Sept à Huit a en effet dévoilé un document qui aurait été découvert sur l'ordinateur de Jonathann Daval par les enquêteurs. Un texte écrit début novembre qui semble récapituler l'alibi de celui-ci pour le matin du samedi 28 octobre 2017, le jour où il a signalé la disparition de sa femme. Celui-ci avait affirmé qu'elle était partie faire un jogging le matin-même. Mais elle était alors déjà morte.

"Lever tous les deux 7 heures et déjeuner ensemble devant série Grinder. Elle (Alexia, NDLR) a déjeuné un peu de salade de fruits. Avant 9 heures, salle de bain. Elle s'habille en vêtements de sport: débardeur rose, tee-shirt gris, lunette rouge, short noir, chaussettes blanches , baskets roses et gilet de sport coton rose. J'ai vidé le lave-vaisselle, étendu le linge. J'ai pris une douche. 9 heures 15, bisou, câlin. Je suis allé chez mes parents vider le seau à compost, j'ai bu un café avec ma maman. Monsieur Dumont m'a vu sur le rond-point. Je suis allé au bar, boire un café, voir Jean-Pierre. Je suis retourné à la maison, elle n'était toujours pas rentrée. On est allé à la maison, aux urgences, et à la gendarmerie vers 11 heures 45", pourrait-on ainsi lire.

Or, selon la dernière version de Jonathann Daval, ce serait son beau-frère qui l'aurait tuée la veille au soir et lui n'aurait que transporté le corps dans la le bois où il a été retrouvé. Cette version qui n'a pas convaincu les enquêteurs ne correspond pas non plus à ce que relate ce texte.

Plusieurs éléments à charge ont été identifiés ces derniers mois, mais aucun n'apparaissant comme une preuve irréfutable de l'implication de Jonathann Daval. Une expertise psychiatrique a pointé une personnalité "capable de manipulation", alors que l'informaticien de 34 ans est apparu en veuf éploré pendant plusieurs mois avant d'être interpellé.

Deux confrontations, l'une entre Jonathann Daval et la famille d'Alexia Daval et l'autre avec le couple Gay, vont avoir lieu le 7 décembre prochain. Jonathann Daval refuse en revanche de participer à une possible reconstitution du meurtre "puisqu’il conteste les faits", a fait savoir son avocat.