Meuse: 180 cochons tués sur la route de l'abattoir

Près de 200 cochons sont morts dans un accident de la route survenu dimanche 25 dans la Meuse. Le camion qui les amenait à l'abattoir s'est renversé dans un rond-point et la quasi-totalité des animaux n'a pas survécu.

Le véhicule s'est retrouvé couché en travers de la route à hauteur d'Etain. A bord se trouvaient 200 cochons destinés à l'abattoir. Beaucoup d'entre eux auraient été blessés dans le choc et tous se sont retrouvés coincés dans la remorque, en fâcheuse posture et en plein soleil.

Lire aussi: Des cadavres de porcs en putréfaction dans un élevage filmés par L214

Lorsque les gendarmes sont arrivés sur les lieux et ont constaté la nature du chargement, les services vétérinaires ont été prévenus et un parc artificiel a été installé sur la chaussé pour y abriter les porcs,grâce notamment aux éleveurs et agriculteurs du secteur sollicités pour apporter des bottes de foin. Un brumisateur de fortune a également été mis en place par les pompiers afin de protéger les bêtes de la chaleur, rapporte France 3 Grand-Est.

Il a toutefois fallu plus de deux heures pour installer ce dispositif et désincarcérer les animaux en toute sécurité, lorsque la remorque a enfin pu être ouverte, seule une vingtaine d'animaux ont pu être sortis indemnes tandis que 180 autres sont morts. La route a dû être coupée pendant toute l'après-midi. Les causes de l'accident n'étaient pas encore connues ce lundi 26. Le chauffeur, légèrement blessé, a été hospitalisé.

La veille, c'est une vingtaine de vaches qui avaient été tuées lors d'un autre accident, ou euthanasiée dans la foulée. Un TGV, qui reliait samedi après-midi Lausanne à Paris, a percuté dans le Jura un troupeau sorti de son enclos.