Obsédé par "50 nuances de Grey", il planifie le viol de sa copine qui refusait un plan à trois

Un ancien officier de police de Singapour a été condamné lundi 26 à 23 ans et 11 mois de prison, ainsi qu'à 24 coups de bâton, pour avoir planifié le viol de sa copine qui avait refusé de réaliser son fantasme: un plan à trois.

L'homme, âgé de 27 ans, est devenu fan de bondage et de pratiques sexuelles extrêmes après avoir regardé la saga 50 nuances de Grey, qui l'obsédait totalement.

Réticente au début de leur relation, sa copine a finalement cédé à plusieurs de ses fantasmes, acceptant notamment de faire l'amour attachée, les yeux bandés et devant une caméra.

Mais elle a toujours refusé qu'un autre homme se joigne à eux. Alors l'accusé a planifié un plan à trois en secret.

En août 2016, alors que le couple venait de faire l'amour dans une chambre d'hôtel et que la jeune femme s'était endormie totalement nue, il lui a bandé les yeux et lui a attaché les mains.

Dans un demi-sommeil, et parce que c'était son anniversaire, elle l'a laissé s'adonner à un acte sexuel. Puis elle a soudain senti une autre paire de mains sur elle, et quelqu'un d'autre la pénétrer.

Quand elle lui a demandé ce qu'il se passait, son compagnon lui a dit de se rendormir. Mais elle a réussi à enlever son bandeau et s'est rendu compte qu'un autre homme était avec eux, et que de plus son copain avait filmé son viol.

Lors du procès, il a été révélé que l'accusé avait rencontré son complice en ligne, et qu'il lui avait de plus déjà permis de coucher avec sa copine sans qu'elle ne s'en rende compte.

L'autre homme, un chômeur de 22 ans, devra également être prochainement jugé pour viols selon le site Channel New Asia.