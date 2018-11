Orléans: l'agresseur sexuel d'étudiantes fait une 5e victime, il court toujours

L'agresseur avait déjà créé la stupeur mercredi 21 en agressant sexuellement quatre jeunes étudiantes en seulement 30 minutes sur le campus d'Orléans La Source. C'est maintenant une cinquième victime qui est recensé lors d'une autre agression qui s'est déroulée, elle, lundi 26 dans la soirée comme le rapporte La République du Centre. L'étudiante a porté plainte.

Il était 21h30 lorsque l'étudiante explique avoir été agressée. Si les éléments ne sont pas connus dans le détail, le président de l'université a expliqué au quotidien local que le scénario de l'agression était "a priori le même" que lors des quatre agressions précédentes.

Mercredi 21, un homme au visage dissimulé par sa capuche s'était en effet précipité, une fois la nuit tombée, sur plusieurs étudiantes afin d'essayer de leur toucher le sexe. Il prenait ensuite la fuite lorsque la jeune fille se mettait à crier.

La direction de l'université avait annoncé dans la foulée avoir pris des mesures de sécurité supplémentaire tout en appelant les étudiantes à une plus grande vigilance: "Nous avons réorganisé les services de sécurité, les agents vont désormais faire des rondes plus fréquemment dans le secteur où les agressions ont eu lieu. Nous allons également éclairer les endroits qui le sont peu, on fait les travaux nécessaires". Les forces de l'ordre, de leur côtés, ont annoncé qu'elles renforçaient leurs patrouilles sur le secteur.

Mais ces précautions n'ont visiblement pas empêché une nouvelle agression.