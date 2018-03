La vidéo de l'agression à la machette à Paris

Les images de l'agression sont d'une rare violence. Un homme de 35 ans, d'origine sri-lankaise, a été très grièvement blessé dans un restaurant indien situé rue Clay dans le 10e arrondissement de Paris lundi 5. Pris en charge par les secours, son pronostic vital n'est plus engagé ce jeudi 8 mais il reste sous surveillance.

Le Point diffuse ce jeudi les images de vidéosurveillance de l'établissement où s'est déroulée la violente agression. On peut y voir la victime tranquillement attablé avec une femme près du comptoir dans un restaurant où se trouvent également plusieurs autres clients. Rentre alors un homme masqué qui tient dans sa main une machette. Il va immédiatement porter un coup à l'homme attablé qui lève soin bras pour se protéger et tentrer de trouver refuge derrière le comptoir où il est poursuivi par le premier agresseur. Un second individu entre dans la foulée, également équipé d'une arme en blanche et tient en respect les autres clients du magasin.

La scène ne dure qu'une poignée de seconde mais on peut voir que la victime reçoit de nombreux coups. Il est grièvement blessé. Selon Le Parisien, "son bras gauche est entièrement sectionné, la main semblant n’être retenue que par un nerf et un lambeau de peau". Il souffre également de deux profondes plaies au crâne. Transporté en urgence à l'hôpital, soin pronostic vital a été un temps engagé.

Les deux agresseurs prennent la fuite rapidement. Selon les premiers éléments de l'enquête, "il pourrait s'agir d'un règlement de comptes au sein de la communauté sri-lankaise". Les hommes du 2e district de la police judiciaire sont en charge des investigations. Les deux agresseurs n'ont toujours pas été retrouvés à ce stade, ce jeudi.