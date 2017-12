Pontivy: le père Noël "pervers" agresse les parents et les enfants

Le père Noël du marché de Noël de Pontivy, dans le Morbihan, ne fait pas l'unanimité. Son comportement a choqué de nombreux parents qui se sont rendus dernièrement à l'événement avec leurs enfants.

"Pervers", "méchant"... les qualificatifs qui lui ont été attribués sont loin de ceux qui décrivent le père Noël d'habitude. Dimanche 17, un couple de parents a même décidé de publier une vidéo sur leur page Facebook pour se plaindre du comportement du bénévole. A noté que deux hommes en rouge sont présents sur le marché de Noël de Pontivy, seul un d'entre eux est concerné, celui qui est ambulant.

"Ce père Noël il a été méchant avec des enfants. Il s'est montré désagréable, il a été méchant avec une petite fille de seulement cinq ans (...) et certains parents. Il a eu des commentaires déplacés, pervers, en disant qu'il aurait bien aimé embrasser une maman", ont-ils expliqué, comme l'a relaté Ouest-France lundi 18.

Publiée dimanche, la vidéo a été vue plus de 9.000 fois et a été partagée plus de 150 fois. Dans les dizaines de commentaires, certains parents ont aussi témoigné de leur expérience avec ce père Noël chargé de déambuler sur le marché muni d'un panier rempli de bonbons.

"Il disait aux enfants +ta maman est belle, ton papa est moche+. Il a commencé à insulter un papa +va te faire...+ avant de s'arrêter et rigoler", a confié une internaute. "Il a dit à ma nièce de cinq ans d'aller se faire cuire un œuf!", s'est indignée une autre.

"Une petite fille de cinq ans, elle croit au père Noël. Et là, quand le père Noël est méchant avec elle, elle se dit que le père Noël ne l'aime pas, à une semaine de Noël!", s'est exclamée la femme à l'origine de la vidéo.

Du côté de l'organisation du marché de Noël, un communiqué a été publié: "les organisateurs du Marché de Noël de Pontivy rappellent que ces deux bénévoles ont déjà revêtu le costume de Père Noël les années précédente et que le rôle de Père Noël n'est pas toujours aisé. Pour autant, les organisateurs tiennent à s'excuser si l'humour du Père Noël en déambulation n'a pas toujours été bien compris des enfants et des parents".

Le bénévole, qui a été engagé par une association, est donc toujours sur les lieux malgré la polémique.