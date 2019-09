Qui est Gérald Thomassin, l’acteur accusé de meurtre, disparu la veille d’un rendez-vous avec la justice ?

César du meilleur jeune espoir masculin en 1991, comédien de grand talent mais jeune homme tourmenté à l’histoire familiale compliquée : Gérald Thomassin est porté disparu depuis le 28 août. Le lendemain, il devait être confronté, devant un juge d’instruction, à deux autres hommes mis en examen comme lui pour le meurtre de Catherine Burgod, employée de La Poste tuée de 28 coups de couteaux en 2008 dans l’Ain.

Un jeune homme tourmenté qui fait ses débuts au cinéma dans le Petit Criminel

Les amateurs du cinéma de Jacques Doillon se souviennent sans aucun doute de Gérald Thomassin. En 1990, il tient son tout premier rôle dans Le Petit Criminel. Sa prestation est remarquable et lui vaudra d’ailleurs le César du meilleur jeune espoir masculin. Pourtant, celui que beaucoup disaient destiné à une belle carrière n’a pas suivi le chemin qui lui était tracé.

Le parcours de Gérald Thomassin est semé d’embuches : enfance perturbée par des problèmes familiaux, il connaît, jeune adulte, des soucis d’alcool et de drogue. Pour autant, le cinéma ne l’oublie pas et, en 2000, il est à l’affiche du Paria, de Nicolas Klotz. Le réalisateur le décrira d’ailleurs comme « l'un des plus grands acteurs du cinéma français, qui ne l'utilise pas assez». Au total, Gérald Thomassin a joué jusqu’à lors dans une quinzaine de films et est apparu dans quatre œuvres de télévision.

Un acteur doué mais toxicomane, Thomassin mène une vie en marge de la société

Mais, comme l’explique Jacques Doillon avec qui il tournera son dernier film en date, Le Premier venu, « Gérald n’aime pas le travail (…), il a du mal à se concentrer, rechigne à apprendre des textes ». Le réalisateur le décrit aussi comme un garçon qui fonctionne à l’amitié : « Si on la lui offre, s'il sent qu'on a besoin de lui, il vous la rend au centuple et est capable de donner des choses extraordinaires, d'atteindre une liberté inimaginable. »

Doué pour la comédie, foncièrement humain et libre, Gérald Thomassin n’a pourtant pas réussi à sortir de la toxicomanie et mène une vie de marginal, dans l’Ain.

Accusé du meurtre de Catherine Burgod et incarcéré en 2013

En 2013, il est accusé du meurtre, 5 ans plus tôt, de Catherine Burgod, employée de la Poste à Montréal-la-Cluse (Ain). Incarcéré en 2013, il est remis en liberté deux ans plus tard et placé sous contrôle judiciaire, en attendant un procès aux assises. Il a toujours clamé son innocence. En 2017, un deuxième suspect est interpellé et, en septembre 2018, un homme de 29 ans est à son tour mis en examen pour le meurtre de la postière. Le 29 août 2019, le juge d’instruction en charge de l’affaire avait organisé une confrontation entre les trois mis en examen.

Gérald Thomassin a donc quitté son domicile le 28 août pour se rendre à ce rendez-vous avec la justice. Son frère Jérôme le disait « très heureux » ce jour-là, car il pensait pouvoir être innocenté. Mais Gérald Thomassin, 45 ans, n’a, depuis, plus donné signe de vie. Une disparition jugée très inquiétantes par ses proches…