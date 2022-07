Rafael Llodra repart pour une troisième "Course de la liberté", en Bretagne

Parcourir 40 kilomètres par jour sur un mois en vue de rejoindre Paris depuis Lourdes, c'est le défi que s'était donné Rafael Llodra, ancien champion du monde de boxe thaïlandaise, à l'hiver dernier. Par cet acte sportif et fédératif, "la Course de la liberté", il souhaitait alerter sur les « dérives totalitaires » de l'État français depuis la mise en place de mesures de restrictions de libertés dans le cadre de la crise du Covid-19. Au mois de mai, l'athlète s'était lancé dans un deuxième challenge : un tour de la Corse en course à pied. Jamais deux sans trois : cette fois-ci, il annonce sur sa page Facebook un tour de la Bretagne de fin juillet à la fin du mois d'août.

Comme pour chaque Course de la liberté, le boxeur muay-thaï invite les citoyens animés par le même combat à se joindre à lui. Lors des précédents périples, ils étaient plusieurs à avoir répondu à l'appel et couru à ses côtés.

Pour cette prochaine course en Bretagne, Rafael Llodra et les coureurs militants partiront le 30 juillet prochain de Saint-Nazaire, et prévoient d'atteindre le mont Saint-Michel le 27 août suivant. D'après le collectif Course de la liberté, le détail du parcours et les informations complémentaires seront prochainement communiqués sur leurs réseaux Facebook et Telegram.