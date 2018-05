Toulouse: le conducteur force le barrage à la Reynerie, 5 policiers blessés

Il a tenté de fuir le contrôle policier et n'a pas hésité pour cela à percuter les agents. Cinq fonctionnaires de police ont été blessés mercredi 16 lorsqu'une une voiture a refusé de s'arrêter alors que la police patrouillait à proximité d'un point de trafic de drogue dans le quartier de la Reynerie à Toulouse.

Le véhicule, avec deux personnes à son bord, a d'abord refusé de s'arrêter à un contrôle et a heurté un agent de police. Puis, prenant la fuite, le conducteur n'a pas hésité à percuter un véhicule avec quatre policiers venant en renfort.

Les policiers sont intervenus sur le lieu du choc et ont immédiatement appréhendé le passager, un homme de 36 ans. Mais le conducteur, lui, est parvenu dans un premier temps à prendre la fuite à pied. Il sera rapidement rattrapé et arrêté. Il s'agit d'un homme de 25 ans qui roulait sans permis de conduire et sans assurance. Aucune information n'a été communiquée sur la gravité des blessures des agents ou d'éventuels ITT.

Le secteur de la Reynerie est situé dans le quartier du Grand Mirail, classé en ZSP (Zone de sécurité prioritaire). Mi-avril, des affrontements avaient opposés la police et une centaine de jeunes dans un contexte de lutte croissante contre le trafic de drogue. Une dizaine de voitures avaient été brûlées. Une centaine de policiers, de CRS et de gendarmes avaient été mobilisés pour faire face à cette flambée de violence.