Trafic d'êtres humains : Interpol annonce plus de 1000 arrestations entre mai et juin

DÉPÊCHE — Menée conjointement par Interpol et Afripol, une opération policière à l'échelle internationale a permis plus de 1 000 arrestations relatives à la traite d'êtres humains et au trafic de migrants. Des milliers de victimes ont été identifiées.

Ce coup de filet international, surnommé "opération Flash-Weka", a réquisitionné les forces de l'ordre de 54 pays différents. Il s'est déroulé en deux phases entre les mois de mai et de juin, visant les réseaux du crime organisé sur le continent africain et au-delà.

"La traite des êtres humains et le trafic de migrants font souvent partie d'une chaîne criminelle plus large et plus complexe", explique le Secrétaire Général d'Interpol, Jürgen Stock. "C'est pourquoi une coopération étroite entre Interpol et Afripol (l'agence africaine de police criminelle, NDLR) est si importante pour unir nos ressources afin de démanteler ces réseaux et, à terme, d'identifier et de secourir des milliers de victimes", a-t-il ajouté.

Outre les arrestations liées au trafic d'êtres humains, l'opération a permis la détection de 2 731 migrants illégaux et la saisie de quelque 800 marchandises d'origine criminelle. Comme le rapporte l'AFP, elle a notamment mis au jour un trafic généralisé à travers l'Afrique de l'Ouest, dont les victimes proviennent essentiellement d'Asie. Des réseaux ont été ainsi identifiés au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Mali.