En danger de mort, un bébé avec le cœur hors de la poitrine, se fait opérer

Elle a été opérée avec succès. En Angleterre, une petite fille, née avec le cœur en dehors de la poitrine, a survécu après avoir subi une opération à l’hôpital Glenfield, à Leicester. Un miracle puisque ses chances de survie étaient quasiment nulles. Au total, une cinquantaine de docteurs, sages-femmes, obstétriciens et infirmiers ont participé à l'opération pour replacer le cœur dans le corps du nourrisson.

Au grand bonheur de ses parents, la petite est désormais seine et sauve. Elle était atteinte d'une malformation rare (ectopie cardiaque) qui se caractérise par une position anormale du cœur dans l'organisme. "Nous avons décidé qu’un accouchement par césarienne était plus adapté pour réduire les risques d’infection, et nous avons pris la décision d’opérer le bébé immédiatement après l’accouchement", a expliqué la cardiologue fœtal Frances Bu’Lock, citée par France Info.

La mère de famille était enceinte de 35 semaines lorsqu'elle est entrée à l'hôpital pour se faire opérer. Et malgré toutes les craintes du personnel hospitalier et les risques que cet accouchement pouvait entraîner, le nourrisson est né dans de "bonnes conditions" et toute l'opération qui s'en est suivi s'est déroulée sans aucune complication. "Son cœur battait sans problème apparent. Après 50 minutes, nous avons considéré que son état était suffisamment stable pour commencer à replacer son cœur à l’intérieur de sa poitrine", a expliqué de son côté Jonathan Cusack, néonatologiste.

Quant à ses parents, qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de cette grossesse malgré les risques de cette malformation, ils sont désormais heureux d'avoir fait ce choix-là. "Quand elle est née, j’ai compris que nous avions fait le bon choix. Nous savons que nous allons traverser (…) des périodes difficiles, mais nous étions obligés lui donner une chance", a confié le père de famille.