Un homme s'immole par le feu près de la Maison Blanche (photo+vidéo)

Un homme a été hospitalisé dans un état critique mercredi à la mi-journée après s'être immolé par le feu dans l'Ellipse Park, à Washington, près de la Maison Blanche.

L'individu, dont ni l'âge ni l'identité n'ont été révélés, s'est mis le feu avant d'entrer dans le parc et de marcher avec un calme et une assurance perturbante vers la résidence présidentielle.

Des officiers de police sont intervenus en urgence pour éteindre les flammes à l'aide d'extincteurs.

Des photos et des vidéos choquantes ont été diffusées dans les médias américains et sur les réseaux sociaux.

Au milieu des flammes, d'une ampleur impressionnante, on peut distinguer la tenue de l'individu, qui semblait porter selon plusieurs sources une sorte de combinaison de protection. (Attention, ces images peuvent choquer).

Another day, another Man caught setting himself on fire near the White House .... That’ll show ‘Drumpf’ ! pic.twitter.com/rBdkYak8hD

The man who lit himself on fire outside the White House needs prayer right now. Even if that’s a protective suit, he doesn’t have protection on his arms or face. pic.twitter.com/a2PczUc36d

— Caleb Hull (@CalebJHull) 29 mai 2019