Un rugbyman paralysé après avoir ingéré une limace

Un jeune homme de 19 ans est tétraplégique depuis qu'il a avalé une limace à la suite d'un pari entre amis.

Les fait se sont déroulé en Australie comme l'a dévoilé Fox News mercredi 7. Sam Ballard, une jeune rugbyman, est resté des centaines de jours dans le coma avant de reprendre connaissance.

De ce pari fait il y a une dizaine d'années, il a gardé des séquelles neurologiques irréversibles. Le jeune homme aujourd'hui âgé de 28 ans est complètement dépendant. Il ne peut être nourri que par sonde gastrique et est victime de crises d'épilepsie. De plus, sa température corporelle est instable et il ne peut se lever de son fauteuil roulant.

Il a en fait été infecté par la limace qu'il a ingéré et qui l'a plongé 420 jours dans le coma et nécessité trois ans d'hospitalisation. Celle-ci était infectée par un parasité prénommé Angiostrongylus cantonensis, habituellement présent dans le corps des rongeurs.

La banale limace qu'il a avalé devait avoir été infectée après avoir elle-même ingéré des excréments de rats.

Le parasite qui a infecté le jeune homme se transmet par voie digestive. Celui-ci provoque une méningo-encéphalite et une paralysie des nerfs crâniens. Les effets ne sont pas immédiats et apparaissent au bouts de deux ou trois semaines.

Fox News s'est intéressé à ce cas car le gouvernement australien a réduit le financement jusqu'ici alloué pour soigner la maladie du jeune homme. Aujourd'hui, ses parents ont dû s'endetter pour qu'il puisse continuer à recevoir des traitements adaptés.

La mère de Sam Ballard lance un appel au gouvernement pour venir en aide à son fils.