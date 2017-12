A 17 ans, il égorge sa petite amie avant de se pendre

Comment un tel déchainement de violence a-t-il eu lieu? Les enquêteurs devront répondre à cette terrible question après qu'un adolescent de 17 ans ait commis l'irréparable vendredi 15 an milieu d'après-midi à Cavaillon dans le Vaucluse.

En effet, selon les premiers éléments disponibles, le jeune homme aurait égorgé se petite amie, guère plus âgée que lui (18 ans) avant de se donner la mort, par pendaison. Le drame s'est joué dans un petit appartement près de la synagogue des Juifs du Pape, joyau touristique de la ville de Cavaillon, rapporte La Provence.

Les corps sans vie ont été découverts par les pompiers du SDIS 18. Ces derniers ont rapidement prévenu les forces de l'ordre qui ont établi un cordon de sécurité autour de la rue où se trouve les lieux du crime pour éloigner les curieux. Le maire de Cavaillon s'est également rendu sur place. Immédiatement prévenus, les familles éplorées des deux jeunes gens se sont arrivés sur les lieux du terrible drame.

Les techniciens de la police technique et scientifique ont poursuivi leurs investigations jusqu'à tard dans la soirée pour déterminer les circonstances exactes du double drame et tenter d’établir la chronologie des faits. Il semble pour l'heure, ce samedi, que la piste la plus aboutie soit celle de l'homicide volontaire suivi du suicide du jeune homme.

C'est à la police judiciaire d'Avignon d'incombe la lourde tâche de mener l'enquête et de faire la lumière que les circonstances de ce terrible fait divers.