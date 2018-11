Vidéos de viols d'enfants: le père pédophile interpellé en Dordogne

L'homme a reconnu avoir échangé des fichiers à caractère pédopornographique sur Internet. Ce sont plus de 200 fichiers, images et vidéos qui ont été retrouvés sur son ordinateur, dont certains mettaient en scène des viols d'enfants âgés de 3 à 10 ans.

Un père de famille d'une quarantaine d'années a été présenté jeudi 29 à un juge. Ses agissements étaient depuis le mois de septembre dans le viseur de la cellule de lutte contre la cybercriminalité de la section de recherches (SR) de Bordeaux qui a fini par identifier l'homme qui se cachait derrière ces échanges d'images. Il a été interpellé mardi 27 à son domicile et n'a opposé aucune résistance, précise Sud-Ouest.

Il a avoué les faits, témoignant de ses penchants pédophiles. Les plus anciens échanges de fichiers remontaient au mois de février 2017. Son procès a été renvoyé à avril 2019. Il devra répondre de détention et diffusion d’images pédopornographiques par des moyens électroniques, faits passibles de sept ans de prison et 100.000 euros d'amende. D'ici-là, il a interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. Il devra être accompagné pour rendre visite à ses deux jeunes enfants. Selon les premiers éléments de l'enquête, rien n'indique que ceux-ci ont été abusés.