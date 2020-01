Vidéos : les koalas, stars malgré eux des incendies en Australie

Les incendies en Australie ont tué 29 personnes et plus d'un milliard d'animaux. Parmi ceux-ci, les koalas, animal emblématique du pays-continent, particulièrement vulnérables du fait de leur faible vitesse de déplacement.

La terrible crise des incendies en Australie n’est pas tout à fait terminée mais, à la faveur de meilleures conditions climatiques, elle devrait trouver une issue dans les jours et les semaines qui viennent. Pour la communauté scientifique, l’heure est déjà au bilan et, du côté de la faune et de la flore, on parle de véritable hécatombe. Selon les chercheurs, entre 20 et 100 espèces menacées se sont encore un peu plus rapprochées de l’extinction. Parmi celles-ci, le koala. Le marsupial est l’une des très nombreuses victimes collatérales de ces incendies. Dans la région Mid North Coast de Nouvelle-Galles du Sud, près de 30% de leur habitat a été détruit. La ministre australienne de l’Environnement Sussan Ley estime donc légitimement que, dans cette zone, 30% de la population des koalas aurait péri. Zoom sur ces incendies à travers 5 vidéos virales et touchantes de ces koalas.

1. Le sauvetage de Lewis le koala

Cette vidéo a fait le tour du monde dès le mois de novembre et avait alerté la planète sur l’ampleur des dégâts : elle montre une femme sauvant un koala des flammes. Alors que le petit animal blessé erre et s’enfonce dangereusement dans la forêt en feu, elle s’en saisit à l’aide de son t-shirt et l’arrose d’eau avant de l’emmener dans la clinique vétérinaire la plus proche. Malheureusement, ce geste ne suffira pas à sauver le petit Koala baptisé Lewis : il a dû être euthanasié quelques jours après son sauvetage, ses blessures étant trop importantes.

2. Un koala assoiffé trouve un groupe de cyclistes sur son chemin

C’est sans doute l’une des vidéos les plus emblématiques de cette vague de chaleur et d’incendies qui a ravagé l’Australie. Un koala, assoiffé, se précipite sur un groupe de cyclistes à la recherche de quoi se désaltérer. Habituellement, les koalas se contentent de l'eau qu'ils trouvent dans les feuilles d'eucalyptus, la base de leur alimentation.

3. Un pompier donne à boire à un koala

Dans celle-ci, c’est un pompier qui donne à boire à un Koala. L’Australie est habituée aux grands Incendies et ce type de vidéos montrant des combattants du feu venant en aide à ces adorables marsupiaux sont nombreuses sur Youtube. Mais les méga-feux de cet été 2019 sont sans précédent. Ces incendies qui ont détruit plus de 10 millions d’hectares, soit l’équivalent de la surface du Portugal ont aussi causé la mort de 29 personnes, dont plusieurs pompiers.

4. Un koala boit de l’eau de pluie à même le bitume

L’une des vidéos virales les plus récentes nous fait osciller entre espoir et affliction : elle montre un koala buvant de l’eau de pluie à même le goudron. Depuis le 16 janvier, la pluie a commencé à tomber sur certains foyers.

5. Une chienne dressée pour sauver les animaux

C’est une autre héroïne de ces incendies : Taylor a sauvé au moins 8 koalas ces derniers mois. Depuis trois ans, elle est entraînée par son maître Ryan Tate à sauver les marsupiaux et intervient sur la côte Est du pays-continent. Ce Springer Spaniel a été particulièrement sollicité en cette période d’incendies ravageurs. Comme ses collègues chiens renifleurs, elle est dotée d’un odorat 10 000 fois plus développé que celui de l’humain.