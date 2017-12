Villejuif: le stagiaire empoisonne ses collègues, 5 ans de prison

Un ancien stagiaire de l'Institut Gustave-Roussy à Villejuif, dans le Val-de-Marne, était présent au tribunal correctionnel de Créteil lundi 11 pour avoir empoisonné ses collègues de travail.

L'affaire remonte au mois de mars 2014, le jeune homme était stagiaire au sein de ce centre de recherche médicale, spécialisé dans la lutte contre le cancer. En cette journée du 31 mars, un petit groupe de chercheurs a décidé de faire une pause autour d'une boisson chaude.

Trois d'entre eux ont alors été victimes de maux de tête, un autre a fait un malaise tandis qu'un dernier a été pris de vomissements, selon Le Nouveau Détective qui relate les faits. Une enquête a alors été rapidement ouverte pour comprendre la cause de ces maux soudains.

Et les policiers se sont vite intéressés à l'un des stagiaires de l'entreprise. Et en effet, celui-ci avouera avoir empoisonné la bouilloire utilisée par ses collègues avec un composant chimique très toxique, et tout cela par vengeance. Il les accusait, à tord, d'avoir utilisé ses recherches pour la rédaction d'un article. Les chercheurs avaient quant à eux été rapidement guéris.

Il était donc présent lundi au tribunal correctionnel de Créteil pour entendre son verdict. Avant de connaître sa sentence l'homme de 28 ans, aujourd'hui professeur de mathématiques, s'est excusé auprès de ses victimes qui s'étaient constituées partie civile.

"Je suis impardonnable (...) Rien ne justifiait mes actes. Sachez que je veux passer le reste de ma vie à racheter mes fautes", a-t-il déclaré. Il a finalement été condamné à cinq ans de prison dont trente mois de sursis. Le tribunal a d'ailleurs demandé son incarcération immédiate.