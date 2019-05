Vidéo de Vincent Lambert: sa mère révèle de nouvelles images controversées

Le CHU de Reims a enclenché ce lundi matin la procédure d'arrêt des soins de Vincent Lambert, qui se trouve dans un état végétatif depuis plus de dix ans suite à un accident de la route.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a refusé la dernière demande de ses parents, qui réclamaient la poursuite des soins en attendant que le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU examine le dossier.

L'homme de 42 ans a été placé sous sédation profonde et continue. Il pourrait mettre plusieurs jours à mourir.

Pour tenter de faire interrompre la procédure d'arrêt des soins, et de maintenir leur fils en vie, les parents de Vincent Lambert ont transmis de nouvelles images de lui à Valeurs actuelles. Images qui auraient été captées dimanche.

Sur la vidéo, que France-Soir a choisi de ne pas diffuser (mais qui est disponible ici), on peut voir Vincent Lambert et entendre sa mère lui dire "ne pleure pas mon petit".

"Quand on regarde ces images et les mouvements de Monsieur Lambert, on le voit cligner des yeux, bouger la tête, ce ne sont que des manifestations réflexes. Elles ne traduisent en rien une vie de relation ou d’une vie d’interaction", a commenté Vincent Morel, président de la société française d’accompagnement et de soins palliatifs, sur RTL.

La séquence, où transparaît la grande tristesse de Viviane Lambert, a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Certains internautes prennent le parti des parents et accusent l'Etat français de meurtre.

D'autres estiment que Vincent Lambert subit un acharnement thérapeutique depuis trop longtemps, et rouvrent le débat sur l'euthanasie.

A noter que ces images sont à prendre avec la plus grande précaution. Aucun élément ne permet en effet de les dater du dimanche 20 mai ni de savoir qui exactement les a transmises à Valeurs actuelles.

François Lambert, son neveu, a réagi face caméra pour aller contre l'action des parents: "C'est des méthodes que je trouve assez immondes. Malheureusement les parents de Vincent sont persuadés qu'ils peuvent entrer en contact avec lui, ce qui est médicalement totalement faux. (…) Cette vidéo ne montre que la subjectivité de la mère de Vincent".