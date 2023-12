BioNTech installe au Rwanda un premier centre de production de vaccins ARNm

Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé aujourd'hui avoir installé au Rwanda son premier centre de production de vaccins. Malgré les controverses sur les vaccins, le projet devrait permettre à l'Afrique de fabriquer ses propres vaccins à ARN messager.

C'est dans la capitale rwandaise Kigali que l'unité de production BioNTech va sortir de terre. Fabriquée à partir de conteneurs d'expédition recyclés, elle sera achevée en 2024 et s'étendra sur 35.000 mètres carrés. L'idée ne sera pas de se concentrer uniquement sur le Covid-19, mais de fabriquer des vaccins contre diverses maladies en Afrique.

Au total, 150 millions de dollars vont être dépensés pour que l'Afrique ne soit plus dépendante des autres pays à l'avenir.

"Au début, le consensus était que les vaccins à ARNm ne pouvaient même pas être administrés en Afrique. On disait que c'était trop compliqué pour nos systèmes de santé", a déclaré le président rwandais Paul Kagame lors d'une cérémonie en présence de la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure pour fabriquer ces vaccins sur le continent, on nous avait dit que cela prendrait au minimum 30 ans. C'était tout à fait faux. C'est possible et c'est nécessaire", a-t-il ajouté.

BioNTech prévoit d'embaucher une centaine d'employés locaux lorsque l'usine sera pleinement opérationnelle et de les former à la fabrication d'une multitude de nouveaux vaccins en utilisant la technologie ARNm.

In fine, le Rwanda distribuera les vaccins aux 55 membres de l’Union africaine.