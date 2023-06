Au Brésil, des thérapeutes aident leurs patients grâce aux reptiles

DÉPÊCHE — Boa, iguanes, caïmans... À Sao Paulo, au Brésil, le centre de thérapie "Walking Equotherapy Clinic" accompagne ses patients à l'aide de reptiles, entre autres animaux. Une manière de s'adapter aux sensibilités de chacun, d'aider à se détendre et d'améliorer les capacités motrices.

Comme le rapporte l'AFP, le centre reçoit principalement de jeunes autistes, des personnes handicapées, mais aussi des patients souffrant de dépression ou de crises d'angoisse. Alors que ces animaux inspirent souvent la crainte, contrairement aux chevaux qui se tiennent à côté, les patients font ici abstraction des préjugés. Les thérapeutes expliquent qu'avec les reptiles, ils obtiennent "de meilleurs résultats, et plus rapidement, [...] car les patients se sentent bien et ont envie d'apprendre". C'est leur impassibilité qui permet notamment aux enfants autistes de n'éprouver aucune gêne sentimentale.

Alors, tantôt ce sera la caresse du boa qui stimulera des réflexes corporels oubliés, tantôt la "chanson du caïman" qui exercera la mémoire auditive, ou encore le flegme de l'iguane qui laissera le temps au patient d'observer et d'apprendre. Quoi qu'il en soit, si ce type de thérapie n'a pas reçu de validation scientifique, les thérapeutes soulignent que "la médecine a montré que, quand une personne est en contact avec un animal, son organisme libère des neurotransmetteurs [...] qui donnent une sensation de bien-être."

Ils précisent qu'aucun animal n'est venimeux et qu'ils sont systématiquement accompagnés de biologistes pour les surveiller. Résultat : la mère de Gabriel Pinheiro est satisfaite : "Il est tout heureux de venir ici".