Paracétamol, aspirine et ibuprofène, ces médicaments qui sont repassés derrière le comptoir

Paracétamol, aspirine et ibuprofène ne sont plus en vente libre, mais délivrés par les pharmaciens qui vous conseillent sur leur utilisation et vous préviennent des risques.

A l’approche de l’épidémie de grippe, déjà effective en Ile-de-France et en région PACA, la consommation de paracétamol, d’aspirine et d’ibuprofène risque bien d’augmenter fortement. Mais pour les patients, il est désormais hors de question de se servir librement dans la pharmacie la plus proche : depuis hier, ces médicaments et quelques autres comme l’alpha-amylase pour les maux de gorge sont repassés derrière le comptoir.

Risques de l'automédication

Doliprane, Advil et autres médicaments du genre sont toujours vendus sans ordonnance, mais c’est le pharmacien qui les délivre, en prodiguant au passage conseils et recommandations. La décision a été prise par l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’ANSM, afin de limiter les risques liés à l’automédication.

Rester prudent, respecter les doses maximales

Les molécules dont on parle n’ont en effet rien d’anodines. Le paracétamol, par exemple, est la première cause d’hépatites d’origine médicamenteuse, tandis que l’ibuprofène peut provoquer des complications infectieuses bactériennes.

Trois grammes par jour

La prudence s’impose donc, tant en ce qui concerne la durée du traitement que le dosage. La première ne doit pas excéder trois jours en cas de fièvre et cinq en cas de douleurs. La dose maximale de paracétamol est de 3 grammes par jour pour un adulte (6 gélules de Doliprane 500 par exemple), sachant que d’autres médicaments couramment utilisés, le Fervex par exemple, peuvent aussi en contenir.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l’aspirine et l’ibuprofène exigent également de la prudence. Pour ce dernier la dose maximale est de 1200 mg par jour, avec des prises espacées de six heures. Ces recommandations de base sont détaillées par l’ANSM, notamment sur son compte Twitter, mais le plus simple est de demander conseil à votre pharmacien. Il est juste là pour ça!