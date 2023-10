Données de mortalité et statut vaccinal : BonSens intervient avec Laurent Toubiana

Voilà plus d'un an et demi que l'épidémiologiste Laurent Toubiana a déposé au Sénat une pétition officielle, ayant pour objectif d'obtenir les données de mortalités toutes causes avec statut vaccinal. Devant l'attente interminable, il a décidé de saisir la justice. Dans un communiqué publié vendredi 6 octobre, l'association BonSens a annoncé intervenir volontairement auprès du ministère de la Santé pour soutenir sa demande.

L'idée de Laurent Toubiana est simple : transmettre les données à des experts indépendants pour permettre "l’analyse des décès toutes causes par statut vaccinal afin de s’assurer que soit étudié avec attention les liens entre les décès et les injections". "Cette analyse aurait permis une évaluation sans biais possible de la politique sanitaire choisie par le gouvernement, à savoir la pertinence de la vaccination contre la Covid-19 pour tous", rapporte BonSens dans son communiqué.

Malheureusement, la pétition originale est restée longtemps engluée au motif d’une "validation technique". Finalement, l'épidémiologiste a saisi la justice.

Concernant cette plainte, BonSens explique que dans "un mémoire en défense", le ministère de la Santé a invoqué des "données non disponibles", un "travail complexe" qui viendrait "déranger les services d'analyse".

Aussi, pour répondre à ce qui semble être un faux problème, l'association a soumis au ministère "le devis d’un expert indépendant en analyse de données, ainsi que la méthodologie à suivre, et se dit prête à financer ce travail pour soulager le ministère".