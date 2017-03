"Estomaqué", le nutritionniste Jean-Michel Cohen réagit à sa suspension par le conseil d'Etat

Il n'en revient toujours pas. Dans un entretien accordé ce jeudi 23 au Parisien, le célèbre nutritionniste Jean-Michel Cohen est revenu pour la première fois sur la suspension d'un an d'exercice de la médecine que lui a infligé le conseil d'Etat.

En effet, la haute juridiction administrative avait rendu un arrêté mercredi 15 stipulant une interdiction de travailler dans son domaine de compétence au docteur Jean-Michel Cohen, célèbre nutritionniste, mis en cause pour le caractère publicitaire de sa collaboration avec le site internet Savoir maigrir. En effet, le code de la santé publique stipule notamment que lorsqu’un médecin "participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire", il doit "se garder (...) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce (...), soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général".

"Je suis estomaqué. Cette décision est très injuste. On me sanctionne de façon extrêmement lourde... alors que je n'ai causé de tort à aucun patient", a expliqué le médecin au quotidien. Et d'ajouter : "Il y avait zéro rapport entre ce site et mon cabinet de consultation. Je suis déjà le médecin nutritionniste le plus connu de France, grâce à mes livres dans le domaine de l'alimentation notamment et à mes passages fréquents en radio et en télé. Je n'ai pas besoin de publicité".

Au sujet des suites qu'il compte donner à l'affaire, Jean-Michel Cohen est clair: "Je vais porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le site sur lequel je donne des conseils pour maigrir est une déclinaison de mon livre. Il est certes bien exposé sur le web, mais c'est normal de faire savoir ce que l'on fait non?". Visiblement très en colère, il s'emporte contre le corps médical: "Mais je fais peut-être l'objet de jalousie de la part de certains confrères. Si c'est cela, c'est pitoyable".

Face à sa suspension, le médecin des stars annonce avoir pris une décision radicale. Il va quitter la France: "Je vais partir à l'étranger. Je vais m'atteler à de nouveaux livres et voyager à l'invitation de plusieurs sociétés savantes en nutrition, à New York et en Italie. Je ne peux plus exercer la médecine pendant un an, donc mon cabinet sera fermé."