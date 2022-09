La vaccination anti-Covid ne devrait plus être recommandée en dessous de 60 ans, selon un rapport canadien.

Le 14 septembre, FranceSoir rapportait que les autorités danoises avaient décidé de ne plus recommander la vaccination des moins de 50 ans, ceux-ci n’encourant généralement pas de risque particulièrement élevé de faire une forme grave de la maladie suite à une infection.

Sorti le 16 septembre, un rapport canadien daté de juin 2022, rédigé par un groupe d’experts comprenant des employés du gouvernement fédéral et des chercheurs universitaires, a conclu quant à lui qu'il ne faut plus recommander la vaccination aux personnes âgées de moins de 60 ans. Le rapport questionne aussi diverses mesures relatives au confinement, aux restrictions aux voyages, etc. qui restent encore en vigueur au Canada, malgré un assouplissement récent.

“Les données de l’Ontario montrent que la vaccination fait actuellement peu de différence en termes de taux d’hospitalisation et de mortalité pour ceux en dessous de l’âge de 60 ans.”

“Les données empiriques examinées dans ce rapport, reposant sur les données officielles (PHO/PHAC), ne soutiennent pas une poursuite des programmes de vaccination de masse, des mandats, des passe sanitaires et des restrictions aux voyages, ceci pour tous les groupes d’âge.”

Ce rapport canadien est essentiellement d’ordre statistique et repose sur une analyse des données de l’Ontario - la province la plus peuplée du pays. Toutes les données sont publiques et les analyses peuvent donc en principe être vérifiées / répliquées.

Le rapport a été compilé par un groupe d’experts, dont des employés du gouvernement fédéral et des chercheurs universitaires, soit présentement employés, soit à la retraite.

Aspect inusité : le nom des auteurs n’est pas mentionné dans le rapport, à l’exception de l’auteur principal (dont le nom est toutefois caviardé dans la version qui circule).

Pourquoi cet anonymat ? La raison la plus évidente est que cela a permis d’amener ces experts à accepter de collaborer à cette analyse. Au Canada, comme ailleurs, les employés gouvernementaux ne peuvent normalement pas participer à ce genre de travaux.

Concernant le personnel universitaire qui y a participé, il faut savoir que nombre d’universités ont des mandats vaccinaux au Canada et qu’il est extrêmement difficile pour le personnel académique de questionner la politique officielle en matière vaccinale sans conséquences substantielles à leurs dépens.

Bien qu’il n’ait fait surface que dans les derniers jours, ce rapport canadien est daté de juin 2022, et on ne sait pas dans quelle mesure le rapport a circulé parmi les dirigeants canadiens au cours des derniers mois.

Une chose est claire : il n’aura pas eu beaucoup d’impact, car le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le 1er septembre que son objectif est que 80 à 90% de la population reçoive une dose de rappel (booster) pour affronter l’hiver.