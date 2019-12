Cancérigène, le dioxyde de titane va enfin disparaître de nos assiettes

Sur les étiquettes des produits alimentaires, il porte la mention E171: le dioxyde de titane va disparaître de la composition de nombreux produits alimentaires au 1er janvier 2020. Très décrié, et potentiellement cancérigène, cet additif était jusqu’à présent utilisé pour colorer en blanc et opacifier bonbons et autres confiseries, biscuits, produits chocolatés, plats préparés, sauces, poissons fumés, produits laitiers, etc.

L’interdiction d’utilisation du E171 dans les préparations alimentaires survient après un avis publié par l’ANSES au printemps. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail explique ne pas avoir reçu de données suffisantes de la part des fabricants et des diffuseurs.

« Cette lacune ne permet pas de répondre aux recommandations formulées par les agences d’évaluation et de lever les incertitudes pour garantir la sécurité de l’utilisation du E171. En particulier, aucune dose journalière admissible n’a pu être fixée pour cet additif », souligne le ministère de la Transition écologique sur son site pour justifier l’interdiction.

Un additif sur la sellette depuis longtemps

Cela fait en réalité plusieurs années que le dioxyde de titane utilisé comme additif alimentaire est pointé du doigt. Classé cancérogène possible par le CIRC (Centre international de recherche sur le cander) dès 2006, il a fait onze ans plus tard l’objet d’une étude de l’INRA.

En 2017 donc, l’Institut national de la recherche agronomique a démontré les effets indésirables de l’additif E171 sur des rats, à une dose proche de celle ingérée par les hommes. L’étude a mis en évidence qu’absorbé par les intestins, le dioxyde de titane passe dans la circulation sanguine et se retrouve dans des cellules de l’intestin grêle, du côlon et de la rate, provoquant micro-inflammations et déséquilibre immunitaire.

Suite à ces recherches, certains fabricants avaient d’ailleurs retiré d’eux-mêmes le E171 de la composition de leurs produits. Il aura fallu attendre encore deux ans pour une interdiction totale.