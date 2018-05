Dioxyde de titane E171: le cancérigène bientôt retiré des bonbons

Certains fabricants de bonbons comme celui des fameuses Têtes brûlées ont déjà franchi le pas en interdisant le dioxyde de titane E171. Ils devront tous se mettre aux normes bientôt puisque le gouvernement a indiqué que cette substance cancérigène serait bientôt interdite.

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, a également fait savoir jeudi 17 lors de la visite d'une confiserie "vertueuse" que le gouvernement allait également demander à ce qu'une décision soit prise au niveau européen pour bannir ces produits.

En effet, selon une étude de l'Inra (Institut national de la recherche agronomique) datant de début 2017, les tests menés sur les animaux ont montré que le dioxyde de titane "pénètre la paroi de l’intestin et se retrouve dans l’organisme". Cela aurait pour conséquence de favoriser le cancer du colon et le cancer du rectum.

De nombreux confiseurs ont donc décidé de prendre les devants depuis en supprimant cet additif de leur production. Ils sont donc désormais absents des Arlequins ou des Malabars. Mais les bonbons ne sont pas les seuls produits qui contiennent du E171.

On en retrouve des traces dans les cosmétiques, crèmes solaires, peintures et matériaux de construction (des produits qui ne sont pas censés être ingérés) mais aussi dans certains biscuits, produits chocolatés, pâtisseries glacées surgelées et d'autres aliments préparés. De nombreux acteurs de l'industrie agroalimentaire vont donc devoir trouver des alternatives avant l'interdiction.