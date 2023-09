Le Pr Henri Joyeux interdit d'exercer la médecine pendant deux ans

DÉPÊCHE — "Ça ne change rien à ma vie !" Après quasiment dix ans de batailles judiciaires, la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins a décidé le 1ᵉʳ septembre dernier d'interdire l'exercice de la médecine au Pr Henri Joyeux pour les deux prochaines années. En cause ? Ses prises de positions jugées "antivax" et "alarmistes".

L'histoire commence en septembre 2014, quand le Pr Henri Joyeux publiait une pétition contre l'abaissement de 11 à 9 ans l'âge de la vaccination contre le papillomavirus pour les filles. En mai 2015, il en publiait une autre, dénonçant le remplacement du vaccin DTPolio trivalent (c'est-à-dire protégeant contre trois maladies, la diphtérie, le tétanos et la polio) par un vaccin hexavalent (protégeant contre six affections), en raison de risques liés à la présence d'aluminium dans ce dernier.

En 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) l'avait radié pour deux ans, mais la chambre disciplinaire s'était opposée à cette décision. Puis, c'est le Conseil d'État qui s'était opposé à la décision de la chambre en 2019. Rebelote, et finalement, la cambre disciplinaire décide cette fois-ci de lui interdire l'exercice de la médecine pendant deux ans à compter du 1ᵉʳ janvier 2024.

Selon l'institution, le professeur se serait exprimé "de manière alarmiste, sans s’appuyer sur des données acquises de la science". L'Ordre des médecins appuie : "S'il avait seulement des hésitations, il se devait de les exprimer avec la plus grande prudence, en évitant d'alarmer les parents de jeunes enfants par l'utilisation de formules polémiques."

Du haut de ses 78 ans, le Pr Henri Joyeux ne semble pas touché le moins du monde par cette décision : "Je suis content de ne pas avoir été radié, car je n'aurais plus eu le droit de faire des ordonnances. Mais comme je n'exerce plus, cela ne change rien à ma vie, je reste joyeux !"

Et de répéter, à qui veut bien l'entendre : "Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre l'abus et pour la liberté d'expression. C'est une chasse aux sorcières, mais si cela leur fait plaisir..." Sa page Facebook affiche toujours : "OUI aux VACCINS, NON aux 11 VACCINATIONS dès la 6ᵉ semaine de vie."